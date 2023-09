X potrebbe presto diventare a pagamento, questa è la clamorosa indiscrezione che arriva niente poco di meno da Elon Musk, il quale durante una conversazione pubblica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sul tema dell’intelligenza artificiale ha rivelato al minuto 34:36 del video, che la richiesta di un piccolo pagamento mensile potrebbe essere l’unica strategia per sconfiggere la piaga dei bot che affligge X.

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 18, 2023