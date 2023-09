Una delle migliori offerte TIM del momento può essere attivata gratuitamente dagli utenti, infatti è possibile avere libero accesso alla TIM Power supreme Web Easy, una promozione che rispecchia alla perfezione il leitmotiv dell’operatore nazionale, capace di mettere sul piatto grandi contenuti, ad un prezzo bassissimo.

Gli utenti possono infatti godere della prima mensilità gratuita, così da poter pagare il canone a partire dalla seconda mensilità, e godere di 150 giga di internet alla velocità del 4G+, come anche di illimitati minuti e SMS che potranno essere liberamente utilizzati per contattare chiunque si desideri in Italia. Il suo costo è fortemente ridotto, poiché costa solamente 7,99 euro al mese, con pagamento del canone direttamente con il credito residuo della SIM acquistata in precedenza.

TIM, le offerte sono davvero assurde

Come tutte le migliori offerte in commercio, anche la suddetta presenta un vincolo molto importante, può essere richiesta solamente da coloro che sono in possesso di specifici requisiti di provenienza, stiamo ovviamente parlando di coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, pronti ad effettuare la portabilità del numero di telefono originario.

Inizialmente non viene richiesto il versamento di nemmeno un centesimo, la spedizione della SIM a domicilio è completamente gratuita, ma tutti i vantaggi che vi abbiamo elencato sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente nel momento in cui si dovesse richiedere la promo tramite il sito ufficiale. Recandovi in negozio il discorso sarà differente.