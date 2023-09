Ci sono novità in arrivo riguardanti il codice stradale inserite per prevenire gli incidenti e incentivare la prevenzione. Le nuove regole aggiungono sanzioni più dure contro chi ha un comportamento sconsiderato alla guida. Tra queste vi è una creata appositamente per coloro che messaggiano e usano il telefono alla guida: riceveranno una multa di 2.600 euro e la loro patente sarà ritirata per ben tre mesi.

I cambiamenti inficeranno anche su chi sosta nei punti riservati ai disabili o ai bus e commette altre tipologie di infrazioni. La strategia usata è quella della “tolleranza zero”. Matteo Salvini ha annunciato, infatti, che il suo obiettivo è quello di diminuire le stragi dovute ai troppi incidenti sulle strade italiane.

Una multa più salata basterà a far diminuire gli incidenti?

Le diverse regole imposte cambiamenti hanno avuto il via libera dal Consiglio dei ministri da pochi giorni. Queste erano in progetto ormai da diversi mesi. Ora manca l’ultimo passaggio, cioè quello parlamentare. Il nuovo decreto dovrebbe infatti entrare in aula il prossimo mese.

Chi usa il telefono alla guida, chiamando o messaggiando, dovrà pagare una multa molto salata. La sanzione infatti, che in precedenza entrava in una fascia di prezzo tra i 165 e i 660 €, ora passa da un minimo di 422€ ad un massimo di 1697€, con una sospensione della patente. Nel caso in cui però vi sia una recidiva, il pagamento della multa potrà raggiungere i 2.588 €, a cui verrà aggiunta una decurtazione di 8 o 10 punti asseconda della violazione sulla patente.

Presidente dell’associazione per le vittime degli incidenti stradali e sul lavoro, l’avvocato Domenico Musicco, ha tuttavia commentato che le nuove norme non avranno esiti positivi se non si aumenteranno i controlli. Senza di essi, questi cambiamenti non porteranno ad alcun risultato.