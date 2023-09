Informazioni tutte nuove per il nuovo Samsung Galaxy S23 FE.

Esso sarà disponibile in quattro colorazioni, i cui nomi ufficiali, scelti per identificarli, sono ancora sconosciuti.

Parliamo comunque di un verde menta abbastanza chiaro, di un viola scuro, un bianco panna e, ovviamente, il nero.

Il lancio ufficiale del dispositivo sarà fatto sicuramente nel corso di un evento dedicato completamente alle Fan Edition dei dispositivi Samsung, presumibilmente tra la fine del mese di Settembre e l’inizio di Ottobre.

Insieme al nuovo Galaxy S23 FE, saranno inoltre presentati anche le Galaxy Buds FE e i Galaxy Tab S 9 FE.

Galaxy S23 FE: design e caratteristiche tecniche

Ritornando alla descrizione del design del dispositivo, questo sembra non sarà molto diverso da quello adottato per il Galaxy A54, anche se presenterà comunque alcune differenze.

Il nuovo S23 Fe , a differenza dell’ A54 , sarà in metallo invece che in plastica e, di lato, disporrà di pulsanti destinati all’accensione e allo spegnimento del dispositivo e alla regolazioni del volume dell’audio;

, a differenza dell’ , sarà in invece che in plastica e, di lato, disporrà di destinati all’accensione e allo spegnimento del dispositivo e alla regolazioni del volume dell’audio; Lo schermo piatto del display sarà circondato da una cornice piuttosto visibile e sarà un Dynamic AMOLED FullHD + da 6.4″ , con refresh rate a 120 Hz ;

del display sarà circondato da una cornice piuttosto visibile e sarà un , con refresh ; Una selfie-camera in stile punch-hole di 10 MB. Essa disporrà, inoltre, di:

– una una lente primaria da 50 Mp con OIS;

– un teleobiettivo da 12Mp;

– un ultra-grandangolo da 8mp.

Porta di ricarica USB-C in basso nel dispositivo;

in basso nel dispositivo; Batteria da 4500 maH con ricarica rapida a 25 W;

Inoltre, il Galaxy S 23 FE, a livello tecnico, disporrà di un SoC Snapdragon 8 Gen1 o Exynos 2200 e sarà disponibile in 6/128 GB e 8/256 GB.