WindTre, a Settembre la compagnia soddisferà i bisogni di tutti

Nel mese di settembre 2023, WindTre ha lanciato diverse offerte per la connettività domestica, cercando di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Queste offerte sono state progettate per fornire soluzioni di connettività efficienti e vantaggiose, sia per chi desidera una connessione Internet ad alta velocità sia per chi ha bisogno principalmente di servizi vocali.

WindTre: le varie offerte proposte

La proposta di punta di WindTre è la “Super Fibra“, offerta a 26,99€ al mese. Questo pacchetto offre una connessione Internet illimitata con velocità fino a 2,5 Gbps, chiamate nazionali illimitate e un abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi. Il modem Wifi 6 è incluso nell’offerta, e il costo di attivazione è di 39,99€. Per i clienti che hanno già un contratto mobile con WindTre, ci sono ulteriori vantaggi, come uno sconto sul canone mensile, il servizio Wifi Calling gratuito e giga illimitati sulla SIM.

Un’alternativa alla Super Fibra è l’offerta “Absolute“, proposta a 20,99€ al mese. Questa soluzione è ideale per chi possiede già un modem compatibile e desidera una connessione Internet veloce fino a 1 Gbps e chiamate nazionali illimitate. Anche in questo caso, l’abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi è incluso.

Per chi vive in aree non coperte dalla fibra ottica, WindTre offre la “Super Internet Casa FWA” a 26,99€ al mese. Questa soluzione utilizza la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) per fornire una connessione Internet fino a 300 Mbps. L’offerta include un modem Wifi 6, un’antenna e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime. Il costo di attivazione è di 99,99€, rateizzabile in 24 mesi.

Infine, per chi desidera principalmente servizi vocali, WindTre propone “Voce Più” a 17,99€ al mese. Questa tariffa offre chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi di alcuni paesi esteri. La connessione Internet è disponibile a consumo a 20 Mbps.

Queste offerte di WindTre riflettono l’impegno dell’operatore nel fornire soluzioni di connettività adatte a diverse esigenze. Che si tratti di navigare sul web ad alta velocità, guardare contenuti in streaming o effettuare chiamate, WindTre si presenta come una soluzione affidabile e conveniente.