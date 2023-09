Very Mobile, Agosto è terminato ma le promo estive continuano ad esserci

Very Mobile, con l’intento di mantenere l’interesse dei suoi clienti e attrarre nuovi utenti, ha deciso di prorogare la sua Promo Flash, un’offerta che permette di ottenere 50 Giga aggiuntivi al mese a tempo indeterminato. Questa promozione, inizialmente disponibile dal 1° marzo al 12 giugno 2023, è stata reintrodotta il 22 agosto 2023 e, sebbene fosse prevista una scadenza l’11 settembre 2023, è stata estesa fino al 25 settembre 2023.

Very Mobile: l’elenco delle nuove tariffe

La Promo Flash è applicabile a tutto il portafoglio standard di Very Mobile, escludendo alcune offerte specifiche come Very 4,99, Very Giga Special e Very 5,99 Summer Flash. Con questa promozione, le offerte come Very 6,99 100 Giga offrono ora 150 Giga al mese, Very 7,99 150 Giga e Very 12,99 150 Giga offrono 200 Giga al mese, mentre Very 9,99 220 Giga e Very 13,99 220 Giga offrono un impressionante pacchetto di 270 Giga al mese.

Per i clienti che decidono di passare a Very Mobile da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (escludendo Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu), le offerte in Promo Flash sono particolarmente vantaggiose. Ad esempio, l’offerta Very 6,99 MNP offre minuti illimitati, SMS illimitati e 150 Giga al mese a soli 6,99 euro. Similmente, Very 7,99 MNP offre 200 Giga al mese a 7,99 euro, mentre Very 9,99 MNP offre 270 Giga al mese a 9,99 euro.

Per coloro che desiderano una nuova numerazione, le offerte in Promo Flash includono Very 6,99 GA, Very 7,99 GA e Very 9,99 GA, che offrono pacchetti dati simili a quelli delle offerte MNP, ma sono specificamente progettate per i nuovi numeri. Inoltre, per i clienti che desiderano portare il loro numero da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena e Spusu, Very Mobile ha offerte speciali in Promo Flash come Very 12,99 MNP e Very 13,99 MNP, che offrono rispettivamente 200 Giga e 270 Giga al mese.

Oltre alla Promo Flash, Very Mobile ha anche prorogato l’offerta Very Giga Special fino al 25 settembre 2023. Questa offerta, destinata ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero, offre 300 Giga di traffico internet mobile in 4G ogni mese a un prezzo scontato di 11,99 euro al mese.