Una casa senza Wi-Fi, sembra essere isolata dal mondo. A parte gli scherzi, disporre di una buona connessione internet presso la propria abitazione, al giorno d’oggi, rappresenta una vera e propria necessità.

Soprattutto se consideriamo il fatto che ci troviamo nell’epoca dello Smart Working, in cui il lavoro da casa rende indispensabile dover disporre di una rete Wi-Fi che sia stabile e soprattutto veloce.

Tuttavia, non sempre ciò risulta essere così semplice.

Talvolta, malgrado si disponga della miglior copertura in Fibra o dell’ultimo modello di router disponibile sul mercato, può capitare che la propria connessione faccia i capricci.

Che risulti saltuaria o particolarmente lenta.

A tal proposito, prima di prendervela con il vostro operatore telefonico o con il vostro dispositivo, vi consigliamo un semplice trucchetto da mettere in atto e che potrebbe risolvere la situazione in un batter d’occhio.

Tale “trucchetto”, viene messo in atto dai tecnici al fine di migliorare di gran lunga la velocità del vostro Wi-Fi.

In realtà, si tratta di una tecnica davvero molto semplice e che richiede pochissimi secondi e noi, abbiamo deciso di condividerla con voi.

Wi-Fi e velocità di connessione, non è più un problema

Per rendere il proprio Wi-Fi molto più veloce, non serve altro che apportare alcune modifiche ad una particolare impostazione del proprio router.

Tale impostazione è presente in ogni dispositivo, è chiamata “Qualità del servizio” ed è raggiungibile direttamente dal pannello di amministrazione del router.

Tutto ciò che bisogna fare è: copiare l‘indirizzo IP del vostro Wi-Fi, inserirlo nella barra di ricerca che si trova sulla parte superiore dell’interfaccia ed iniziare a loggarvi inserendo tutti i vostri dati.

Di seguito, apparirà una voce, “Impostazione Wireless” sulla quale dovrete cliccare.

Così facendo, avrete la possibilità di selezionare tutte quelle applicazioni, che magari utilizzate maggiormente, e per cui desiderate che venga sfruttata la migliore lunghezza di banda disponibile per la vostra connessione.

I risultati saranno visibili sensibilmente ed in maniera tempestiva.

Tuttavia, al di là di questa piccola “tecnica”, i tecnici raccomandano anche di prestare particolare attenzione anche al luogo della casa in cui si decide di “sistemare ” il proprio Wi-Fi.

Infatti, è consigliabile posizionarlo nella stanza più centrale della vostra abitazione e più in alto possibile.

Inoltre, bisogna controllare che non vi siano altri oggetti attorno al vostro router, che possano coprirlo o occultarlo in qualche modo.

Poche persone ne sono consapevoli, ma la scelta di dove posizionare il proprio dispositivo Wi-Fi influenza in maniera consistente la velocità o la lentezza del vostro router.