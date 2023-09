VeryMobile è un operatore virtuale piuttosto giovane che sta avendo una rapida e considerevole crescita nell’attuale mercato italiano delle telecomunicazioni.

Tutto ciò grazie alle continue promozioni ed offerte super convenienti con cui, l’operatore, riesce a dare del filo da torcere anche ai più grandi competitor del settore.

Infatti, proprio a seguito dell’enorme successo della sua ultima promozione, VeryMobile ha deciso di prorogare per la quarta volta, nel corso di questo stesso anno, la già ben nota offerta Very 5.99 Summer Flash.

La promo in questione è stata lanciata per la prima volta il 14 Luglio 2023 ma, in seguito, grazie all’enorme numero di attivazioni, l’operatore ha poi deciso di prorogarla per ben tre volte, rispettivamente: prima entro il 21 Agosto 2023, poi fino al 5 Settembre 2023 e ancora fino all’11 Settembre 2023.

Dunque, stando a quanto stabilito, la promo doveva terminare definitivamente appena qualche giorno fa, tuttavia, come già detto, VeryMobile ha provveduto a comunicare ancora una quarta proroga, attiva fino al 25 Settembre 2023.

Salvo eventuali cambiamenti che, considerata la situazione attuale, potrebbero avvenire.

Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questa super promo e per quale ragione essa sia riuscita a raggiungere un così grande successo.

VeryMobile 5.99 Summer Flash

La Summer Flash di VeryMobile, è stata una promozione che l’operatore ha deciso di lanciare in occasione dell’inizio dell’Estate.

Ovvero il momento dell’anno in cui il tempo libero spinge le persone a stare più tempo su Internet ed a restare in contatto con i propri amici.

Tuttavia, come detto, l’offerta ha suscitato un entusiasmo tale da spingere VeryMobile a prorogarla ancora per un po’.

Ma qual è il punto di forza della Summer Flash?

Probabilmente la pluralità dei servizi inclusi ad un prezzo davvero super vantaggioso.

Infatti, la promo, al costo di 5.99 euro al mese, include:

Minuti e chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, sia fisso sia mobile;

verso qualsiasi numero nazionale, sia fisso sia mobile; Messaggi illimitati verso tutti;

verso tutti; 120 GB di Internet alla velocità massima del 4G. L’operatore, infatti, deve la sua linea a WindTre, il quale gode di una copertura totale dell’ intero territorio nazionale;

di Internet alla velocità massima del L’operatore, infatti, deve la sua linea a WindTre, il quale gode di una copertura totale dell’ intero territorio nazionale; Velocità di 30 Mbps in download ed upload;

Servizio WiFi calling;

Minuti e messaggi illimitati in tutti i paesi dell’Unione Europea e 5.5 GB di roaming;

di roaming; Servizi “ Ti ho cercato” e “Ring Me”, inclusi;

e inclusi; Servizio di ricarica automatica;

Attivazione gratuita della Sim se effettuata online. Altrimenti, se attivata presso un negozio fisico autorizzato, il prezzo della SIM sarà di 10 euro, da pagare solo una volta.

La suddetta promo è disponibile sia per i nuovi clienti sia per coloro che provengono da altri operatori.

Tuttavia, per maggiori informazioni a riguardo circa questa o altre promozioni offerte da VeryMobile, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’operatore, così da avere un quadro più completo delle promozioni di cui esso dispone.