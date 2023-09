I trucchi disponibili su WhatsApp sono davvero tantissimi, ma esistono allo stesso modo funzioni talmente nascoste da non essere conosciute nemmeno dai più abili, ed esperti, utenti utilizzatori dell’app di messaggistica istantanea. Tutti dovete conoscerle per avere l’opportunità di toccare compiutamente con mano la più nota soluzione del momento.

Quanto vi racconteremo nell’articolo non rappresenta nulla di strano, infatti non è richiesto l’utilizzo di software di terze parti, e sono tutte funzioni che possono essere fruite direttamente dall’app ufficiale in modo totalmente gratuito. Nel caso in cui alcuni menù non siano visibili, ricordiamo che è assolutamente necessario effettuare l’aggiornamento, tramite il download dall’App Store (iOS) o Play Store (Android).

Premendo qui vi collegherete al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale trovare le offerte e numerosi codici sconto in esclusiva.

WhatsApp, solo in questo modo potrete conoscere i trucchi

Essendo una delle app di messaggistica più utilizzate, sicuramente non manterrete attive tutte le chat, e se nel momento in cui stavate facendo un po’ di pulizia avete cancellato quella sbagliata? non preoccupatevi, esiste un modo per recuperare le conversazioni. Basta aprire il gestore file del vostro smartphone, cercare WhatsApp e poi Database; all’interno della nuova cartella dovrebbe essere presente il file msgstore.db.crypt, ovvero il database dei 7 giorni appena precedenti. Ora non vi resta che aprirlo con un editor di testo per vedere tutti i messaggi.

Se non amate mostrare al pubblico l’orario del vostro ultimo accesso su WhatsApp, non dovrete fare altro che recarvi in Impostazioni, poi in Account, Privacy e per finire con Ultima Visita. Dalla nuova sezione potrete scegliere chi vedrà il vostro ultimo accesso, optando per nessuno, tutti oppure i soli vostri contatti.