La Vodafone continua a stupire con le sue fantastiche promozioni studiate per accontentare ogni utente. Le tariffe sono economiche e ricche di vantaggi, ma non finisce qui.

Sulla rete mobile, puoi contare su una velocità cinque volte più veloce grazie al 5G. Ovviamente, se supportato dal tuo smartphone e se compatibile con l’area in cui abiti. Avrai comunicazioni istantanee, ovunque tu sia e non dovrai più preoccuparti di avere una navigazione lente. La linea Vodafone è inarrestabile, non a caso è anche l’operatore con la copertura migliore del territorio.

Inoltre, la rete Vodafone è alimentata al 100% da fonti rinnovabili: non solo avrai un offerta incredibile, ma al contempo darai il tuo piccolo contributo verso la protezione ambientale. Una delle particolarità delle promozioni dell’operatore è che si adattano perfettamente alla persona ed oggi ve ne presentiamo una che non potrete assolutamente perdere.

La promo Vodafone Red Max Under 25

L’offerta Red Max Under 25 è, come intuibile, destinata a coloro che hanno meno di 25.

La promozione comprende 100 Giga per navigare in 5G , messaggi e minuti illimitati verso l’Italia (numeri fissi e mobili) e i Paesi dell’Unione Europea. Il costo dell’offerta è di 9,99€ al mese con un prezzo di attivazione di 6,99 euro.

Attivando la promo online otterrai la SIM in maniera del tutto gratuita. Se, inoltre, ti iscriverai al Vodafone Club avrai altri sconti e vantaggi a disposizione, 10 Giga in più di traffico. Nel caso attivassi l’offerta avendo SmartPay avrai i club già incluso gratuitamente, senza versare la quota in più di 3,99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli inerenti al Vodafone Club puoi visitare la sezione presente sul sito dell’operatore.

Ultimo consiglio: prima di attivare l’offerta, o una qualsiasi altra che comprenda il 5G, oltre al cellulare compatibile, effettua un controllo online e scopri se nel luogo in cui vivi è disponibile.