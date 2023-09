Elio, dobbiamo prepararci a dire addio al suo utilizzo sulla Terra

L’elio, noto a molti come il gas che fa galleggiare palloncini e altera le voci, ha un ruolo molto più profondo e cruciale nella nostra società. Nonostante sia abbondante nell’universo, sulla Terra è un elemento sorprendentemente raro. La sua produzione avviene attraverso il decadimento di elementi radioattivi come l’uranio e il torio, un processo che si estende per miliardi di anni. Una volta estratto, prevalentemente come sottoprodotto della produzione di gas naturale, l’elio ha applicazioni cruciali in vari settori.

Elio: sta davvero finendo sulla Terra?

Una delle principali applicazioni dell’elio è nel campo medico, in particolare nelle macchine per la risonanza magnetica, essenziali per diagnosticare e monitorare una vasta gamma di condizioni mediche. Nel settore aerospaziale, l’elio è utilizzato nei razzi, mentre nel campo della ricerca scientifica, il Large Hydron Collider in Svizzera ne fa un uso intensivo, consumando circa 120 tonnellate metriche a settimana.

Tuttavia, c’è una sfida incombente: l’elio è una risorsa non rinnovabile. A causa della sua leggerezza, qualsiasi elio non catturato tende a sfuggire all’atmosfera terrestre, rendendo la sua riacquisizione impossibile. Gli Stati Uniti, attraverso la Riserva Federale di Elio, hanno storicamente fornito una parte significativa dell’elio mondiale. Tuttavia, con l’incertezza sul futuro di questa riserva e con altre nazioni come il Qatar, la Tanzania e l’Algeria che detengono riserve significative, la domanda globale di elio sta crescendo rapidamente.

La crescente domanda, combinata con una fornitura limitata, ha sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità dell’elio. Alcuni esperti ritengono che potremmo avere solo un decennio di fornitura di elio rimanente, a meno che non vengano adottate misure per il riciclaggio. Altri, tuttavia, sono più ottimisti, prevedendo una fornitura che potrebbe durare tra i 100 e i 200 anni. Indipendentemente dalle stime, è evidente che l’elio è una risorsa preziosa che non può essere sprecata.

Il suo esaurimento avrebbe ripercussioni significative su molte industrie. La sua natura volatile rende anche i prezzi dell’elio altamente instabili, con potenziali impatti economici. Di fronte a queste sfide, è essenziale che vengano adottate misure per conservare e riciclare l’elio, garantendo che le sue applicazioni cruciali non vengano compromesse in futuro.