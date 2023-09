Ancora per poche ore Iliad mette a disposizione di tutti i suoi clienti una tariffa molto vantaggiosa per la telefonia mobile. Anche in questo mese di settembre, infatti, il provider ha deciso di confermare la sua ricaricabile in edizione limitata, che ha avuto un grande successo nel corso dell’estate oramai trascorsa: la Flash 180.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Flash 180 sarà disponibile all’attivazione da parte degli utenti sino alla mezzanotte di domani, 14 settembre. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 180 Giga per la navigazione di rete. Il costo della promozione sarà di soli 9,99 euro ogni mese. I clienti che sino a domani optano per la Flash 180 inoltre potranno anche accedere a tre servizi a costo zero.

Il provider francese in linea con una sua storica politica commerciale del passato assicura agli abbonati telefonate no limits verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici e parenti anche al di fuori dei confini nazionali – in ben 60 Stati – senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto ai costi della tariffa di riferimento.

Altrettanto importante è poi il capitolo legato al 5G. Attraverso la Flash 180, gli abbonati potranno navigare con le reti internet di ultima generazione senza alcuna spesa extra rispetto ai 9,99 euro del canone mensile.

In più da qualche settimane, gli abbonati Iliad hanno ricevuto garanzie su un terzo servizio in dirittura d’arrivo, ossia un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.