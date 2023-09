Smartphone rari, il segreto per viaggiare è nascosto proprio nella tua tasca

Nel 1992, IBM introdusse il primo smartphone, il Simon Personal Communicator, al CES di Las Vegas. Da allora, il mondo dei telefoni ha visto una rapida evoluzione, con alcuni modelli che sono diventati estremamente rari e preziosi. Questi dispositivi, spesso prodotti in edizioni limitate o con caratteristiche uniche, sono diventati oggetti di desiderio per i collezionisti e gli investitori.

Smartphone rari: i modelli più preziosi di sempre

Tra gli smartphone più rari, troviamo il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, prodotto in soli 1.000 esemplari per il mercato sudcoreano. Questa edizione speciale è stata creata per celebrare il 50° anniversario della divisione sportiva di BMW. Sebbene fosse stato venduto per circa 1.274 euro nel 2023, oggi il suo valore è raddoppiato. Un altro modello di Samsung, il Galaxy S2 Pink, lanciato nel 2012 in occasione di San Valentino, ha ora un valore che varia tra 400 e 1.000 sterline nel mercato britannico.

OnePlus, nel 2022, ha introdotto una versione speciale del suo Ace Pro dedicata al popolare videogame Genshin Impact. Questo smartphone, venduto originariamente per circa 600 euro, ha rapidamente superato il valore di 1.000 euro. Altri modelli notevoli includono l’Ancort Diamond Crypto, uno smartphone russo del 2006 con una scocca in oro e 50 diamanti, venduto per 1,3 milioni di euro, e il Goldvish Le Million, uno smartphone venduto per 1 milione di dollari a un magnate russo.

Vertu, noto per i suoi smartphone di lusso, ha lanciato nel 2017 il Signature Cobra, adornato con un cobra realizzato con 439 rubini e due smeraldi. Questo telefono, venduto per 320.000 euro, veniva consegnato ai clienti via elicottero. Gresso, un altro produttore di lusso, ha introdotto nel 2010 il Luxor Las Vegas Jackpot, con una scocca in oro massiccio e diamanti neri, venduto per 1 milione di dollari.

Apple, la cui rivoluzione nel mondo degli smartphone ha iniziato con l’iPhone nel 2007, ha visto alcuni dei suoi modelli diventare pezzi da collezione. Un iPhone 1 in buone condizioni può superare i 1.000 euro, ma uno è stato recentemente venduto all’asta per 63,3 milioni di dollari. Altri modelli di iPhone, come l’iPhone 5 Diamond Black e l’iPhone 6 Falcon SuperNova Pink Diamond, sono stati venduti per milioni grazie alle loro caratteristiche lussuose.

Questi smartphone rari sono testimonianza dell’evoluzione della tecnologia e dell’importanza della mobilità nella nostra società. Mentre alcuni possono vederli come semplici dispositivi, per molti rappresentano pezzi di storia e opere d’arte.