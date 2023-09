La piattaforma Amazon in questi giorni sta proponendo il PC completo Lenovo IdeaCentre AIO ad un prezzo super interessante.

Si tratta di un PC fisso, compreso di tastiera e mouse. Andiamo a scoprire insieme le sue caratteristiche.

Lenovo IdeaCentre AIO in super offerta su Amazon

Il PC dispone di un display 27″ Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 e luminosità fino a 250nits; con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Processore AMD Ryzen 5 7530U (6C / 12T, 2.0 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3); con questo processore si ottengono ottime prestazioni a consumi ridotti per sfruttare al meglio la sua potenza.

Storage 512GB SSHD M.2 2280 PCIe NVMe; per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza. RAM da 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200; espandibile fino a 16GB DDR4-3200 per aumentarne le prestazioni in base ad ogni esigenza.

Come anticipato precedentemente, comprende anche tastiera e mouse di colore nero. Il PC è attualmente in offerta, seguendo questo link, a soli 849 euro invece di 999. Non lasciatevi scappare questa occasione!.