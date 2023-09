Iliad SUPER, 180 giga ed un servizio GRATIS per tutti

Per tenere una linea continua rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, Iliad vuole dare ancora una volta in pasto ai suoi nuovi utenti in arrivo delle offerte che siano valide. Dal punto di vista dei contenuti non ci sono dubbi: nessuno riesce ad avere la continuità di questo gestore.

Effettivamente anche un altro aspetto riesce ad attirare sempre più nuovi utenti dalle parti di Iliad, ovvero i prezzi molto bassi. Associati alle offerte delle diverse linee su cui l’azienda telefonica si è basata in questi anni, ci sono dei costi sempre più contenuti. Tutto questo è merito anche della concorrenza che ha stimolato infatti l’operatore a dare il meglio di sé soprattutto dopo l’estate.

Iliad non vuole saperne di perdere, la nuova promo da 180 giga offre un regalo

Per non perdere terreno rispetto a tutti gli altri operatori che stanno aumentando il numero di offerte e di contenuti alla loro interno, Iliad ha provveduto subito. Il gestore infatti nel bel mezzo del mese di agosto ha deciso di ufficializzare la sua offerta nota con il nome di Flash 180.

Questa, che presumibilmente a breve scomparirà dai radar, consente a tutti di venire in possesso per sempre di una soluzione straordinaria. Con il costo di soli 9,99 € al mese per sempre, la nuova promo di Iliad permette di avere veramente tutto ogni 30 giorni.

Si parte dai minuti e dai messaggi, che sono in entrambi i casi senza limiti. Si prosegue poi verso la connessione ad Internet disponibile con 180 giga. Ricordiamo poiché Iliad regala il 5G a tutti i suoi utenti.