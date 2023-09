Iliad è pronta a far faville con il lancio di una nuova campagna promozionale assolutamente in grado di avvicinare più utenti possibile alla sottoscrizione di una nuova SIM ricaricabile; arriva l’offerta da 180 giga al mese, con un costo quasi mai visto prima d’ora.

Il risparmio da Iliad non è cosa rara, infatti in questi giorni è possibile approfittare di una fantastica soluzione che costa solamente 9,99 euro, e può indubbiamente essere richiesta da un qualsiasi utente sul territorio nazionale. L’attivazione è possibile sia in negozio che online, così da essere certi di potervici accedere senza alcun problema.

Iliad, risparmio shock con le offerte

Fino al 14 settembre la promozione di Iliad, chiamata Flash 180, è destinata a far sognare tutti gli utenti. In fase iniziale viene richiesto un versamento di 9,99 euro, a cui è comunque possibile aggiungere altri 9,99 euro per completare la prima mensilità (per un totale di circa 20 euro). Il prezzo, come per tutte le promozioni del MVNO in questione, è da considerarsi valido a tempo indeterminato, ovvero non si assisterà ad alcuna rimodulazione futura.

Osservando meglio la promozione da vicino, notiamo comunque la presenza di tantissimi contenuti, capitanati da ben 180 giga di internet alla velocità del 5G, senza comunque dimenticarsi di SMS e minuti completamente illimitati verso tutti. La navigazione alla massima velocità possibile non presenta limiti particolari, cosa che invece accade presso gli altri MVNO o operatori non tradizionali; non sono presenti vincoli temporali di durata.