Le truffe online sono la moda del momento. Tutti nell’ultimo periodo abbiamo ricevuto un’email o un SMS un po’ sospetto con dei link in allegato. La maggior parte è stata abbastanza prudente da cancellarlo subito ma una buona fetta della popolazione non l’ha fatto, e questo gli è costato molti soldi.

Durante il lockdown causato dalla pandemia i nostri traffici su internet sono notevolmente aumentati e ciò ha spinto tanti malintenzionati a cercare di fare fortuna grazie a delle semplici truffe online.

La percentuale di segnalazioni arrivate alla Polizia Postale è triplicata rispetto agli anni precedenti e molti sono stati i danni economici subiti dalle persone.

Truffe online, di cosa stiamo parlando?

Le truffe online ci sono da sempre o almeno dall’avvento di internet ma non sono mai state così comuni. I malintenzionati sfruttano le paure della povera gente per sottrarre informazioni privati e accedere ai conti in banca.

Ma quali sono le truffe più comuni e alla quali bisogna fare particolare attenzione?