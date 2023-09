Il colosso americano Apple è ormai noto al mondo per il suo importante assortimento di prodotti ultra tecnologici. L’azienda ha infatti portato in questi anni diversi modelli di iPhone, smartphone all’avanguardia, iPad, i tablet ultra tech, e anche i Macbook, ovvero i pc e laptop. Si è trattato sempre fino ad ora di prodotti di una certa nicchia, dalle caratteristiche molto alte e per questo dal prezzo decisamente elevato. Tuttavia, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’azienda starebbe pensando di realizzare un nuovo Macbook ma questa volta economico.

Apple potrebbe presentare molto presto un nuovo Macbook di fascia bassa

A quanto pare il colosso americano Apple starebbe pensando di svelare un nuovo prodotto ma dal prezzo più contenuto. In particolare, secondo quanto rivelato da un report del sito web DigiTimes Asia, si tratterebbe di un nuovo Macbook questa volta economico rispetto al passato.

Stando a quanto riportato, questo nuovo prodotto sarebbe pensato per l’ambito scolastico ed educativo e andrebbe così a sfidare apertamente il rivale Big G, ovvero Google. Da anni, ormai, questa azienda propone i Chromebook, ovvero laptop dal costo nettamente basso e dalle caratteristiche di fascia bassa.

Questi prodotti sono molto utilizzati in ambito scolastico ed educativo e solitamente hanno un prezzo che difficilmente supera i 200 dollari. Secondo il report di DigiTimes Asia, il nuovo Macbook andrebbe proprio a sfidarsi con questa tipologia di prodotti. Tuttavia, per il momento non abbiamo alcuna certezza della veridicità di quanto riportato, dato che per ora non ci sono altre informazioni. Dovremo attendere per scoprire se si tratta solo di rumors o se c’è un fondo di verità.