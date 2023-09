Quando si parla di Apple non si deve solo pensare agli iPhone ma anche a tantissimi altri prodotti che godono di un vasto pubblico.

L’azienda di Cupertino produce diversi dispositivi elettronici utili per numerosi utenti, dai personal computer ai tablet agli orologi e per finire alle cuffie, e questi sono solo alcuni.

In particolare, un prodotto che vende davvero tantissimo ed è utilizzato da molti clienti Apple sono gli AirPods. Si tratta di cuffie wireless che funzionano senza quei fastidiosi fili che on ti permettono di fare movimento mentre ascolti la musica. Funzionano tramite Bluetooth e si presentano come due auricolari all’interno di una piccola custodia di ricarica lightning.

Come tutti i prodotti Apple ci sono diverse versioni di AirPods che presentano ovviamente anche un prezzo differente. Attualmente ci sono 3 generazioni di auricolari, AirPods, AirPods 2 e AirPods 3 e le versioni Pro.

Apple lancia AirPods 3 Pro con l’arrivo di iPhone 15

Il 12 settembre Apple farà finalmente uscire sul mercato l’attesissimo nuovo smartphone, l’iPhone 15, e in concomitanza verrà lanciato un nuovo prodotto.

Grazie ai leak che ci sono stati in questi mesi tutti ormai sapevano che si trattasse delle auricolari wireless ma ci si aspettava fossero gli attesi AirPods 4. Invece Apple stupisce e allo stesso tempo delude le aspettative degli utenti lanciando gli AirPods 3 Pro, anticipando la loro uscita di circa un anno.

AirPods 3 Pro non avranno tante differenze rispetto alla loro versione precedente, AirPods 2 Pro, ma pare che quest’ultime e tutte le cuffie successive presenteranno una nuova custodia di ricarica con porta USB-C.