Finalmente abbiamo la data: il prossimo 12 settembre arriveranno i nuovi iPhone 15 in compagnia degli Apple Watch arrivati alla serie 9. C’era inizialmente il dubbio se la data potesse essere il 13, ma Apple ormai ha confermato tutto con il suo evento Wonderlust.

Dopo aver visto svariate indiscrezioni durante l’ultimo periodo, sembrerebbe ormai chiaro che Apple abbia in mente di sorprendere il pubblico. Le novità preannunciate non sono poi così tante, ma il 12 settembre prossimo tutto verrà svelato ufficialmente. Arriveranno di certo i nuovi iPhone, con il pubblico pronto a storcere il naso visto che si vocifera di un aumento dei prezzi ulteriore. Già l’anno scorso il costo dei celebri melafonini era aumentato, lasciando straniti gli utenti.

Questa volta, secondo le indiscrezioni, dovrebbe aumentare tra i 100 e i 200 €. Più persone riferiscono dunque di non volerli acquistare, ma si sa che l’appetito vien mangiando.

Dopo aver appreso della volontà di Apple di lanciare anche per i modelli di base la Dynamic Island, ci sono state altre voci. Sembra infatti che l’iPhone più desiderato di tutti sarà il 15 Pro Max o Ultra. Questo dispositivo porterà la vera grande novità che Apple covava durante questi mesi, ovvero la nuova fotocamera periscopica.

Sarà quindi questo è il modo per avvicinarsi allo zoom che già altri competitor propongono da tempo, aumentando quindi il livello fotografico. Arriveranno anche gli Apple Watch, probabilmente con qualche novità di rilievo visto che il design sembra sempre uguale ormai da diverso tempo. Insomma visto che la data è stata scelta, non resta altro che aspettare per avere un responso finale.