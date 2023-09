WINDTRE, la promozione dedicata esclusivamente agli studenti Under14

WINDTRE, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, sta per lanciare una nuova promozione dedicata al ritorno a scuola. Questa offerta, chiamata Super 5G Under14, è rivolta specificamente ai clienti di età inferiore ai 14 anni. L’offerta includerà minuti illimitati, 200 SMS e fino a 100 Giga di traffico dati 5G, tutto a un prezzo scontato di 6,99 euro al mese, rispetto al costo standard di 9,99 euro al mese. Questa promozione è disponibile da oggi e rimarrà valida fino al 17 settembre 2023.

WindTre: le promozioni per i giovani e non solo

La Super 5G Under14 non è l’unica offerta generazionale lanciata da WINDTRE. L’operatore ha introdotto precedentemente la Super 5G, disponibile per i clienti Under 30 e Over 70. La differenza principale tra la Super 5G Under14 e le altre versioni è l’inclusione dell’app WINDTRE Family Protect, progettata per proteggere i più giovani online e bloccare contenuti inappropriati. Inoltre, con la Super 5G Under14, i clienti possono anche attivare l’app di gaming WINDTRE GoPlay a un costo promozionale di 1,99 euro al mese.

Da oggi, WINDTRE introdurrà anche alcune modifiche alle sue offerte esistenti. Le attuali offerte estive, Start 5G Summer e Full 5G Summer, saranno rinnovate e rinominate semplicemente in Start 5G e Full 5G. Anche le offerte Call Your Country vedranno alcune modifiche, con l’inclusione di più dati a un prezzo scontato.

Inoltre, WINDTRE sta per lanciare nuove opzioni Travel Pass, ideate per chi viaggia spesso in Asia e Africa. Queste offriranno pacchetti dati e chiamate a tariffe scontate, a partire da 14,99 euro al mese. Tuttavia, alcune delle attuali Travel Pass saranno ritirate dal mercato a causa di cambiamenti nei paesi inclusi. Un altro aspetto degno di nota è l’introduzione da parte di WINDTRE di una clausola ISTAT sulle nuove attivazioni. Questa permetterà all’operatore di adeguare i prezzi in base all’inflazione, a partire da gennaio 2024. Ciò significa che, in caso di aumento dell’indice dei costi al consumo di ISTAT, WINDTRE potrà aumentare i prezzi delle sue offerte.