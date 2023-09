La sfida che contrappone WhatsApp a Telegram è sempre più accesa. Durante la stagione estiva, la piattaforma di casa Meta ha messo a disposizione dei suoi iscritti numerosi aggiornamenti. Telegram però non demorde ed anzi risponde con ulteriori aggiornamenti con un obiettivo chiaro per il futuro prossimo: effettuare il sorpasso in termini di popolarità su WhatsApp.

Telegram, contro WhatsApp ci sono queste due novità

Su Telegram sono in arrivo due novità molto interessati, due novità che andranno a rendere la piattaforma di messaggistica sempre più interattiva ma soprattutto ancora più “social”,

In seguito all’arrivo su WhatsApp – un aggiornamento che a sua volta era stato ispirato da Facebook e da Instagram – le Stories arrivano anche su Telegram. Gli utenti della chat blu avranno la possibilità di postare le loro foto su base quotidiana, così come potranno anche postare video la cui durata dovrà essere di pochi secondi.

Una seconda novità però contraddistingue Telegram. Gli utenti che guardano le Storie dei loro contatti potranno commentare i contenuti di amici e di conoscenti, facendo partire proprio a partire dai commenti delle vere e proprie conversazioni. Le storie, inoltre, sulla chat blu saranno disponibili sia per i profili singoli che per i canali.

L’upgrade di Telegram è stato pensato sia per i dispositivi Android di nuova generazione sia per gli iPhone. Come WhatsApp, anche la chat blu con questo aggiornamento vuole spostare sempre di più il suo baricentro sul mondo social dopo che Facebook ed Instagram in primis hanno sdoganato la condivisione istantanea di foto e video.