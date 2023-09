Smartphone rari, la lista dei dispositivi che vi riempiranno il portafoglio

Gli smartphone, da quando sono entrati nella nostra quotidianità, hanno dato vita a un fenomeno interessante: il collezionismo. Alcuni modelli, infatti, sono diventati talmente rari da raggiungere cifre esorbitanti sul mercato collezionistico.

Smartphone rari: l’elenco è piuttosto vasto

Uno dei simboli di questa tendenza è il primo iPhone, lanciato oltre 15 anni fa. Questo dispositivo ha rivoluzionato il mondo della telefonia, introducendo funzionalità come mappe, musica, applicazioni e fotografia, tutto gestito attraverso un pratico schermo touch. Oggi, un iPhone 1 in buone condizioni può valere oltre 1000 euro.

Un altro esempio di rarità è il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, prodotto in soli 1000 esemplari e venduto esclusivamente in Corea del Sud. Questo smartphone, oltre ad essere un top di gamma, presenta una confezione che riproduce la parte anteriore di una BMW e include vari gadget a tema automobilistico. A causa della sua limitata disponibilità, il suo valore è destinato a crescere nel tempo.

Rivolgendo lo sguardo al passato, troviamo il Samsung Galaxy S2 in una particolare colorazione rosa. Questa variante fu lanciata in edizione limitata in pochi paesi e solo in occasioni speciali, rendendola una vera gemma per i collezionisti.

Nel panorama attuale, le edizioni limitate legate a videogiochi sono molto ricercate. Un esempio è lo smartphone OnePlus Ace Genshin Impact, che oltre al dispositivo include vari gadget legati al famoso gioco. La confezione e i materiali sono di alta qualità, rendendolo un must-have per i fan del gioco. Anche se non è propriamente una rarità, è interessante menzionare il set di auricolari bluetooth POCO Buds Pro Genshin Impact, disponibili anche in Italia. Questi auricolari, con una confezione a forma di libro magico, rappresentano un perfetto connubio tra tecnologia e passione per i videogiochi.

Il mondo degli smartphone rari è affascinante e in continua evoluzione. La combinazione di tecnologia, design e storia rende questi dispositivi oggetti di desiderio per molti appassionati. Con l’avanzare della tecnologia e l’introduzione di nuovi modelli, è probabile che vedremo sempre più esemplari entrare nel pantheon dei telefoni da collezione.