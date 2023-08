Caffè, questa abitudine comune provoca dei seri problemi alla salute

Il caffè è una bevanda amata da molti, spesso considerata essenziale per iniziare bene la giornata. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che berlo immediatamente dopo essersi svegliati potrebbe non essere l’idea migliore.

Caffè: quando berlo?

Uno degli aspetti da considerare è che il caffè agisce come diuretico, accelerando la produzione di urina. Questo può interferire con i nostri livelli di idratazione. Anche se il caffè contiene acqua, che contribuisce all’idratazione, un bicchiere d’acqua fresca al mattino è molto più efficace per reidratare il corpo dopo una notte di sonno.

Un altro punto cruciale riguarda il cortisolo, l’ormone dello stress. Al risveglio, i livelli di cortisolo nel corpo sono naturalmente elevati. Consumare caffè in questo momento potrebbe non solo aumentare ulteriormente questi livelli, ma anche ridurre l’efficacia della caffeina. In pratica, se si beve caffè quando i livelli di cortisolo sono al loro picco, si potrebbe non sfruttare appieno i benefici stimolanti della caffeina. Pertanto, potrebbe essere più vantaggioso aspettare un po’ e consumare il caffè quando i livelli di cortisolo iniziano a diminuire.

Inoltre, è importante ricordare che il caffè non è adatto a tutti. Persone con particolari problemi digestivi o donne in gravidanza dovrebbero limitare il consumo di caffeina. Anche se il caffè è spesso associato all’energia, non fornisce realmente energia al corpo, ma piuttosto stimola il sistema nervoso centrale, dando una sensazione di allerta.

Insomma, mentre il caffè ha indubbiamente i suoi benefici, è essenziale considerare il momento migliore per consumarlo. Invece di afferrare automaticamente quella tazzina non appena ci si sveglia, potrebbe essere utile aspettare un momento più opportuno della mattina. Questo non solo potrebbe migliorare l’efficacia della caffeina, ma anche contribuire a mantenere un equilibrio ormonale e idrico ottimale nel corpo.