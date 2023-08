Tesla festeggia il decimo anniversario dell’apertura della prima stazione Supercharger sul territorio Europeo con una fantastica promozione. Tutte le colonnine sul territorio potranno essere utilizzate gratuitamente dalle 9 del 29 agosto, fino al termine della giornata.

Una scelta simile vuole essere un apprezzamento nei confronti dei proprietari ed appartenenti alla comunità di Tesla, che direttamente hanno contribuito a rendere la rete ancora più grande e più affidabile. Allo stesso modo si tratta di una opportunità, per tutti gli altri proprietari, di ampliare le opzioni di ricarica, in quanto il 70% delle colonnine possono essere tranquillamente utilizzate da chiunque.

Proprio da Novembre 2021, appartenendo ad un progetto pilota, Tesla ha deciso di offrire la possibilità a tutti i possessori di veicoli elettrici di utilizzare le Supercharger, dando così la possibilità di ricaricarsi in rapidità nelle oltre 9200 colonnine dislocate sul territorio e nelle 660 stazioni.

Tesla Supercharger, la nascita delle colonnine

Era il 29 agosto 2013 quando Tesla stava aprendo le prime 6 stazioni in Norvegia; sono passati solamente 10 anni, ed oggi la rete di ricarica dell’azienda americana è una delle più estese d’Europa, considerando che si estende su ben 36 paesi, appartenenti anche al Medio Oriente e Africa, oltre 13’000 Supercharger e mille siti differenti.

L’affidabilità è l’altro punto importante delle colonnine di casa Tesla, infatti l’uptime, ovvero il tempo in cui sono effettivamente rimaste operative, è pari al 99,95%, almeno per quanto riguarda il 2022. La celebrazione dei 10 anni raggiungerà il proprio culmine il 1 settembre con una festa organizzata in quel di Oslo, dove i clienti di Tesla saranno invitati a visionare in modo immersivo tutto l’ecosistema dell’azienda.