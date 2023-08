Oggi siamo in compagnia della Tesla Model 3 Single Motor, auto che ha un’identità ben precisa. Con i vari ecoincentivi quest’auto arriva ad un prezzo davvero speciale e potrebbe essere una grande occasione. Per questo abbiamo deciso di proporla nella nostra recensione.

Partendo dal design è ovviamente simile alla Model 3 che abbiamo già recensito, la versione Dual Motor. Questa ha solo un motore con trazione posteriore e va da 0 a 100 in 6.6 secondi. Ovviamente ha un’autonomia di 490 km, molto reali con poco scarto. Il tutto chiaramente a velocità decenti.

Quel che cambia rispetto alla Dual è il motore, l’accelerazione e nient’altro. Il prezzo è decisamente più basso e parte da 41.490 euro mentre la Long Range parte da 48.990 euro.

Dettagli estetici e interni: questa è la Tesla Model 3

La nostra versione presenta cerchi da 18 pollici e altoparlanti che non sono premium ma con un’ottima resa. Manca infatti solo un amplificatore. Le differenze sono quindi davvero minime e quindi conviene farci un piccolo pensiero.

Una volta all’interno, questa Tesla Model 3 è tipica: schermo grande per l’infotainment e tanto minimal. Guidandola non si trovano grosse differenze, tranne nel caso della Performance. La guida è davvero confortevole, c’è tanto spazio e l’auto è ben piazzata con il suo baricentro basso, anche ad alte velocità. Ricordiamo che questa è limitata ad un massimo di 225 km/h.

Perchè acquistarla

Possiamo avere uno sgravio di 3000 euro se non rottamiamo un’auto. Rottamandone una invece si arriva fino a 5000 euro. Se siete residenti in Lombardia inoltre si potranno avere 6000 euro di sgravio o 2000 euro se non avrete nessuna auto da rottamare. Quindi il prezzo scenderà automaticamente a 32.400 euro o a 33.400 euro. La stessa cosa vale per il Trentino Alto-Adige.