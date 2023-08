Euronics contro Unieuro, le offerte al 60% di sconto con PC e smartphone

Acquistare un nuovo computer o magari uno smartphone è semplicissimo se si fa riferimento ai principali marchi tra i grandi magazzini. I più importanti sono sempre gli stessi e mostrano durante la fine di quest’estate dei prodotti eccezionali, proprio come sta facendo Euronics. La celebre azienda è infatti nel periodo migliore di questo mese di agosto, con il nuovo volantino che include al suo interno dei prezzi straordinariamente bassi.

Portare a casa un prodotto di alto livello dal mondo della tecnologia sarà molto più semplice del solito viste le soluzioni proposte da Euronics. Ci sono infatti prezzi più bassi della norma ma soprattutto svariate tipologie per completare il proprio acquisto. Anche il finanziamento è disponibile con tassi agevolati: sono addirittura allo 0%. L’obiettivo è rendere la vita difficile alle altre aziende ma soprattutto ad Amazon, colosso assoluto per quanto riguarda l’elettronica. Ora ci sono dei prodotti che hanno uno sconto particolare, come in tanti hanno avuto modo di vedere all’interno del catalogo.

Euronics dimostra tutta la sua convenienza con gli sconti dell’ultimo volantino: eccone alcuni

Portare a casa dei dispositivi mobili di livello ad esempio questa volta sarà molto più facile scegliendo Euronics come proprio negozio di fiducia. Il primo che salta all’occhio è sicuramente il Galaxy S23 di Samsung, oggi in vendita secondo il catalogo a soli 749 €.

1 su 8

Grande sconto anche sull’iPhone 14, che Euronics oggi permette di acquistare consoli 699 euro. Questi però sono solo alcuni dei grandi sconti presenti oggi nel volantino, per cui vi invitiamo a dare uno sguardo più approfondito proprio qui in alto.