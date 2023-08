Euronics offre a prezzi SHOCK iPhone 14 e Galaxy S23 ad agosto

In questo momento le persone possono fare tanti acquisti all’interno dei negozi più celebri in Italia. Il momento dei saldi è passato ma più promozioni sono tornate a far luccicare gli occhi al pubblico, il quale ha sempre voglia di tecnologia. Sul territorio italiano ci sono dei colossi davvero importanti, come lo è assolutamente anche Euronics.

Da diverso tempo la vetta delle classifiche per quanto riguarda la varietà di prodotti disponibili e soprattutto per quanto concerne la convenienza, spetta alla celebre azienda. Il mercato infatti viene dominato da Euronics soprattutto per quanto riguarda la vendita di smartphone, computer e tutto quello che concerne l’elettronica. Chiaramente non sono solo questi gli oggetti in vendita che possono scaturire negli utenti la voglia di acquisto, ma ci sono anche gli elettrodomestici. La volontà di Euronics è quella di proporre un volantino che abbia tutto al suo interno, ovviamente con grande convenienza.

Euronics: queste sono le offerte del volantino che sta per scadere, fate presto ad approfittarne

Fuori dai negozi della celebre catena o direttamente nella buca della posta potrete trovare il nuovo volantino. Le offerte contenute al suo interno sono davvero straordinarie e ce ne sono alcune che possono essere prese al volo visto il loro prezzo al minimo storico. Un chiaro esempio è quello dell’iPhone 14, oggi disponibile da Euronics a 699 €. Lo stesso discorso vale anche per il Samsung Galaxy S23, dispositivo che permetterà agli utenti di acquistarlo a soli 749 €.

Se desiderate per uno smartphone di fascia media, non abbiate timore: Euronics ne possiede davvero tantissimi.