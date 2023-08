Le nuove offerte di casa Vodafone sono perfette per riuscire a garantire al consumatore finale un risparmio più che degno, con alle spalle tantissimi contenuti al giusto prezzo. Gli utenti che le vogliono richiedere non devono fare altro che collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, e verificare di essere idonei all’attivazione.

Lo diciamo subito, nella maggior parte dei casi si tratta di una promozione che può essere attivata solamente da coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, ciò sta a significare che non tutti la possono attivare, ma solamente coloro che decideranno di abbandonare il suddetto operatore telefonico, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Vodafone, le nuove offerte regalano anche il 5G

Vodafone fa sognare i singoli consumatori con il lancio di nuove offerte molto speciali, arricchite con prezzi decisamente concorrenziali. Gli utenti oggi possono richiedere l’attivazione di una promo che nasconde prima di tutto un prezzo di eccezione: soli 7,99 euro al mese, da versare liberamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

Tutti coloro che la vorranno sul proprio numero di telefono, non devono fare altro che premere il link sul sito ufficiale, e sperare di essere idonei all’attivazione (anche se diciamo subito che lo sono solamente quelli in uscita da Iliad o da MVNO). All’interno della promo si trovano 150 giga di internet di traffico internet al mese, passando anche per illimitati SMS e minuti che potranno essere liberamente utilizzati verso tutti.