Tutti coloro che posseggono un dispositivo Android a richiamo! C’è un nuovo pericolo molto insidioso capace di creare danni serissimi in giro e potreste divenirne vittime. Gli esperti hanno rilevato la minaccia di un nuovo modo di compressione usato per gli APK che permette di nascondere un malware dentro di essi.

Con essi prenderebbero possesso del vostro dispositivo e soprattutto di tutte le informazioni sensibili in esso contenuti, riuscendo magari ad entrare anche nei vostri conti mandandovi in bancarotta prima che ve ne rendiate conto.

Non si tratta quindi di un app specifica che basta disinstallare e tanti cari saluti. No, la minaccia è presente nel web.

APK è l’acronimo di Android Application Package: si trattano di file archivio dove si possono trovare i file e gli elementi utili per l’istallazione e il corretto funzionamento dell’applicazione che avete scelto.

Come si individua il nuovo malware su Android?

Purtroppo, uno dei problemi peggiori, è che ad oggi non esistono strumenti particolari che siano in grado di leggere oltre il sistema di compressione usato. Questo significa che anche con i più rigidi controlli, con le applicazioni di protezione, non c’è nulla da fare. Tutto ciò che hanno provato ad usare contro questo malware non ha funzionato.

Al momento, sembra non ci siano applicazioni che nascondano l’utilizzo di questo sistema malevolo nel Play Store. Capita sempre più spesso, infatti, che i cybercriminali nascondano virus e trojan per Android negli APK.

Il trucco sta nello spacciarli magari per versioni gratis di app solitamente a pagamento o comunque creare qualcosa che sia appetibile, uno specchietto per le allodole. Se le app che troviamo su Google Play Store sono più volte controllate e scansionate per individuare eventuali trappole, i file APK che si scaricano dal web possono essere praticamente creati da qualsiasi persona con scopi differenti e malevoli.

Il nostro consiglio quindi è: non scaricate nulla da siti che appaiono strani, versioni gratuite, che con tutta la probabilità del mondo sono fasulle, e attenti agli APK.