Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di fascia media del noto produttore Motorola. Si tratta del prossimo Motorola Moto G54. Qualche tempo fa era stato avvistato in alcune immagini ma non erano molto chiare. Nel corso delle ultime ore, però, sono state pubblicate in rete delle nuove immagini renders realizzate dal noto leaker Evan Blass.

Motorola Moto G54, ecco come sarà secondo i renders di Evan Blass

Evan Blass è sempre una certezza quando si tratta di rumors ed indiscrezioni. Come già accennato in apertura, infatti, il leaker ha pubblicato in rete delle nuove immagini renders del prossimo Motorola Moto G54. Grazie a questi renders, ora abbiamo la conferma ufficiale del design.

Osservandole, possiamo scoprire almeno tre delle colonne che saranno disponibili, ovvero Blue, Black e Green. I nomi di queste colorazioni dovrebbero essere Outer Space, Coronet Blue e Ambrosia. Dovrebbe inoltre esserci anche un’altra colorazione denominata Ballad Blue. Sul retro, in particolare, troveranno posto due sensori fotografici dual pixel, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP.

Sulla parte frontale, ci sarà invece un ampio display con un foro centrale posto in alto al centro per la selfie camera (che dovrebbe essere da 16 MP). Nello specifico, il pannello dovrebbe avere una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda le altre specifiche, sappiamo che il nuovo medio di gamma Motorola Moto G54 potrà contare su 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno e su una grande batteria da 5000 mah.