Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp alla versione 2.23.17.14, sarà possibile accedere a nuove servizi resi possibili dall”intelligenza artificiale.

La nuova funzione sarà presente nel pannello degli adesivi di WhatsApp, con un’apposita icona.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale consentirà alle persone di creare adesivi personalizzati, attraverso una serie di comandi testuali.

Per esempio, nel caso in cui si voglia creare un adesivo specifico, come un gatto che beve del latte, basterà scrivere direttamente “un gatto che beve latte”, e sarà l’intelligenza a crearlo immediatamente per voi, disponibile per l’invio.

Proprio come accade su ChatGPT.

Inoltre, gli adesivi creati personalmente tramite il ricordo dell’intelligenza artificiale potranno essere riconosciuti anche dal destinatario come tali.

In quanto, presenteranno un’apposita filigrana o un altro tipo di riconoscimento di cui non si è ancora parlato ma che di sicuro non mancherà.

WhatsApp e gli eventuali problemi legati all’intelligenza artificiale

Importante non sottovalutare la questione privacy.

In quanto alcuni utenti potrebbero sfruttare le funzionalità dell’intelligenza artificiale per la creazione di adesivi con immagini dannose o comunque non legalmente consentite.

A tal proposito Meta si propone di mettere in pratica nuove forme di protezione, non ancora stabilite, ma che includeranno sicuramente la possibilità di segnalare adesivi considerati inappropriati.

In questo modo, la piattaforma provvederà ad una valutazione più specifica della situazione in sé, e all’eliminazione o meno dell’adesivo segnalato.

Non sappiamo ancora quando questo nuovo aggiornamento WhatsApp sarà disponibile al pubblico, anche se sicuramente sarà disponibile sia per i dispositivi iOS sia Android.

Attualmente una versione di prova è stata rilasciata esclusivamente per un numero limitato di utenti beta, il cui compito è quello di testare la nuova funzionalità ed evidenziarne eventuali bug.

Non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo da parte della piattaforma. A tal proposito il blog ufficiale di WhatsApp, WeBeta Info, risulta essere molto utile per questo scopo, grazie alla pluralità di articoli dedicati alla piattaforma che vengono pubblicati giorno dopo giorno.