WhatsApp consente ai suoi utenti di personalizzare le proprie chat utilizzando gif e adesivi sempre più divertenti.

Questi, la maggior parte delle volte, vengono utilizzati per esprimere ancora meglio uno stato d’animo e alcuni sono davvero simpatici e divertenti da vedere.

Insomma, gli sticker consentono di dare un tocco di “vita” alle nostre chat, lì dove la semplice parola scritta potrebbe essere fraintesa, motivo per il quale WhatsApp ha introdotto da subito le emoticon.

L’app mette a disposizione una pluralità di pacchetti gratuiti da scaricare, ognuno con varie tipologie di sticker divertenti e colorati.

Tuttavia, oltre alla moltitudine di sticker che WhatsApp mette a vostra disposizione, vi è anche la possibilità di crearne di propri, persino con la propria faccia, con quella dei vostri amici o dei vostri animali domestici. Realizzare questi sticker è molto semplice e veloce, ma richiederà l’utilizzo di app esterne.

Come creare uno sticker per Whatsapp

Per creare uno sticker è importante sapere che l’immagine che si intende realizzare dovrà rispettare alcune caratteristiche.

Necessario uno sfondo trasparente, per cui serve un formato adatto come PNG o GIF;

per cui serve un formato adatto come PNG o GIF; Una risoluzione di 512 x 512 pixel;

Peso inferiore ai 100 KB;

Tuttavia, se si intende importare uno sticker su WhatsApp, esso dovrà avere una risoluzione pari a 96 x 96 pixel ed un peso inferiore ai 50 Kb.

Inoltre per poter importare gli Sticker sulle vostre conversazioni WhatsApp, sarà necessario effettuare l’aggiornamento dell’app all’ultima versione disponibile e, in fase di invio, premere sull’icona degli adesivi che vi riporterà a quelli salvati direttamente sul vostro dispositivo.

Questo vale sia per i dispositivi Android sia per iOS.

Un’ottima applicazione utile per la realizzazione degli sticker su i dispositivi Android e Ios è sicuramente Sticker Studio, anche se c’è ne sono molte altre presenti sempre su Google Store.

Potete consultarne una per una per poi scegliere quella che vi piace di più. Per quanto riguarda Sticker Studio, una volta installata, basterà seguire le linee guida dell’app per la realizzazione dei vostri adesivi. L’applicazione è molto intuitiva e davvero semplice da utilizzare.

Detto ciò non vi rimane altro che sbizzarrirvi alla grande e creare quanti più sticker vogliate.