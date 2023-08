Prodotti ritirati, la notizia che sconvolgerà i celiaci e gli intolleranti al lattosio

I biscotti di mais sono tra gli alimenti più apprezzati da chi segue una dieta senza glutine. Tuttavia, recentemente, alcuni lotti di questi biscotti sono stati al centro di un’allerta alimentare. La questione riguarda specificamente i biscotti prodotti da La Meliga con il marchio Gli Artigiani del Gusto – Mario Senza Glutine, prodotti dall’azienda Da Mario Srl, situata a Cuneo. Il motivo del richiamo non è legato alla presenza di glutine, ma piuttosto al lattosio. Nonostante l’etichetta indichi l’assenza di lattosio, le analisi delle autorità sanitarie hanno rilevato tracce di lattosio nei prodotti.

Prodotti ritirati: intolleranti al lattosio in pericolo

Ogni anno, centinaia di prodotti alimentari vengono ritirati dai supermercati a causa di non conformità. Gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di segnalare tali non conformità e ritirare i prodotti dal mercato. Se un prodotto non conforme viene venduto, gli operatori devono anche procedere al richiamo, informando i consumatori sia direttamente nei punti vendita sia attraverso il sito del Ministero della Salute. Queste misure sono essenziali per garantire la sicurezza dei consumatori.

Nel caso specifico dei biscotti di mais, il richiamo è stato avviato dopo che le autorità sanitarie locali hanno segnalato anomalie al Ministero della Salute. In seguito alle opportune verifiche, il Ministero ha confermato i sospetti e ha proceduto al ritiro dei prodotti dal mercato. Le confezioni interessate sono le monoporzioni da 40 grammi, con date di scadenza che vanno dal 21/03/2024 al 05/07/2024. Si consiglia ai consumatori che hanno acquistato questi biscotti di restituirli al punto vendita e, in particolare, alle persone intolleranti al lattosio di evitare il consumo.

Questo episodio sottolinea l’importanza di controlli rigorosi e trasparenti nel settore alimentare. Le etichette ingannevoli possono mettere a rischio la salute dei consumatori, in particolare di coloro che soffrono di allergie o intolleranze. È fondamentale che le aziende alimentari siano trasparenti e responsabili, garantendo che le informazioni fornite ai consumatori siano accurate e veritiere.