Al giorno d’oggi avere tanti dispositivi elettronici significa anche doverli ricaricare ma purtroppo non tutti possiedono vicino al letto così tante prese di corrente.

In alternativa alla classica ciabatta antiestetica, è possibile acquistare delle stazioni di ricarica wireless che hanno la capacità di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Un esempio è quella proposta per iPhone su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente.

Stazione di ricarica wireless per iPhone in offerta su Amazon

Questa stazione di ricarica wireless supporta la ricarica simultanea di iPhone, Apple Watch e Airpods. Basta collegare i tuoi dispositivi Apple al caricabatterie wireless, goditi la ricarica wireless. Alimentato dall’adattatore da 15W incluso, il supporto di ricarica emette fino a 15 W per iPhone, 5 W per AirPods e 3 W per iWatch. Per una migliore esperienza di ricarica, utilizzare l’alimentatore in dotazione.

Il caricatore senza fili ha un esclusivo design a doppia porta Lightning, appositamente progettato per i dispositivi Apple, la velocità del nostro supporto di ricarica è di qualità più elevata e ti offrirà un’esperienza di ricarica migliore. Inoltre, il dock di ricarica wireless con approvazione FCC avanzata adotta una tecnologia di protezione intelligente, che fornisce controllo della temperatura, protezione da sovratensione per garantire la sicurezza.

Il supporto di ricarica multifunzionale ha una maggiore compatibilità rispetto al caricabatterie wireless generale, una stazione di ricarica speciale per dispositivi Apple. Infatti è compatibile con moltissimi modelli di iPhone, AirPods e molti altri. Il prezzo è di soli 19.99 euro seguendo questo link.