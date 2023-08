L’attesa verso GTA 6 si sta facendo sempre più intensa con il passare dei mesi. Sebbene Rockstar Games non abbia ancora confermato nessun dettaglio ufficiale sul titolo, attraverso alcune indiscrezioni è possibile scoprire maggiori informazioni molto interessanti.

Come mostrato su X, l’utente RockstarGTAVI ha condiviso una serie di video che mostrano il gameplay di GTA 6. I filmati permettono di scoprire diverse sequenze di quello che potrebbe essere il gioco finale.

Nello specifico, si vede un inseguimento con la polizia dove il protagonista è sul retro di un pick-up e tiene lontane le forze dell’ordine con una mitragliatrice. A seguire, invece, troviamo un approfondimento sulle animazioni legati al puntamento e alla mira con la pistola, il sistema di coperture dinamiche e molto altro ancora.

GTA 6 si mostra in alcuni video leak che permettono di familiarizzare con i nuovi protagonisti e con le meccaniche sviluppate appositamente da Rockstar Games

La gestione dell’IA della polizia è stato uno dei punti su cui Rockstar Games si è concentrata in particolar modo. Gli NPC risulteranno più intelligenti e scaltri e seguiranno della tattiche per evitare i proiettili e cercare di circondare il giocatore al fine di avere la meglio durante gli scontri.

Chiaramente, i filmati sono estratti da una versione in fase di sviluppo del gioco come dimostrano i numerosi codici in sovrimpressione. Molto probabilmente, uno sviluppatore ha registrato lo schermo e poi ha condiviso i file con i leaker.

Tuttavia, trattandosi di materiale sensibile e di proprietà diretta di Rockstar Games i filmati avranno vita breve. Infatti, molti sono già stati eliminati per violazione del copyright mentre altri sono ancora online.