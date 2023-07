GTA 6, un hacker ha violato il videogame diffondendo online informazioni segrete

L’attesa per l’uscita di GTA 6, il prossimo capitolo della celebre serie di videogiochi di Rockstar Games, è stata turbata da un evento inaspettato: un hacker ha infatti diffuso online informazioni riservate sul gioco, tra cui video e immagini. Questo evento ha causato non solo turbamento tra i fan, ma anche danni significativi per Rockstar Games e Take-Two Interactive.

GTA 6: la ricostruzione dei fatti

Il presunto responsabile di questo leak è un ragazzo di 18 anni, Arion Kurtaj, che è stato accusato di aver provocato milioni di danni attraverso crimini informatici non solo contro Rockstar, ma anche contro altre importanti aziende come Nvidia, Uber, Revolut, BT e EE. Un altro ragazzo di 17 anni è stato identificato come suo presunto complice.

La situazione si è ulteriormente complicata quando Kurtaj è stato giudicato non idoneo a sostenere un processo, secondo alcuni psichiatri. Secondo la legge britannica, ciò significa che l’imputato non sarebbe in grado di comprendere le prove presentate o di testimoniare a proprio favore. Nonostante ciò, il suo presunto complice di 17 anni sarà presumibilmente processato per i presunti crimini informatici.

Secondo quanto riportato da Reuters, i due ragazzi avrebbero violato diverse aziende, tra cui Rockstar, e poi avrebbero ricattato lo studio di videogiochi con la minaccia di rilasciare il codice sorgente. Questa vicenda ha messo in luce la vulnerabilità delle aziende di videogiochi e di altre industrie ad attacchi informatici, e sottolinea l’importanza di implementare misure di sicurezza robuste per proteggere le informazioni riservate.

Nel frattempo, Rockstar Games continua a lavorare su GTA 6, cercando di migliorare il gioco in ogni aspetto possibile. Di recente, gli sviluppatori hanno assunto diversi ingegneri per creare il miglior sistema d’acqua in tempo reale mai visto in un videogioco. Inoltre, GTA Online potrebbe aver anticipato un personaggio che apparirà nel prossimo Grand Theft Auto 6. Nonostante le sfide, l’attesa per GTA 6 continua, con i fan ansiosi di scoprire cosa riserva il prossimo capitolo della serie.