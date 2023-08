È probabile che tra Settembre e Ottobre del 2024, sarà possibile assistere al lancio ufficiale del sesto e, tanto atteso capitolo, di GTA, Grand Theft Auto.

Una delle serie di videogiochi action-adventure più popolari ed apprezzati al mondo.

A fornire i primi indizi, della prossima uscita di GTA 6 è stata la stessa azienda produttrice del gioco, ovvero la Take Two.

Quest’ultima è un’azienda statunitense, di successo mondiale, che si occupa della distribuzione di videogiochi e di accessori per i computer.

Take Two, infatti, sembra aver annunciato che per l’anno 2025, vi sarebbero state significative previsioni di un aumento dei ricavi economici.

Ciò ha spinto molti appassionati a pensare che, tale successo fiscale, potesse essere determinato dal lancio di GTA 6.

L’anno 2024-2025 vedrà il nuovo lancio del tanto atteso GTA?

A fare il suddetto annuncio è stato proprio Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take Two.

Egli, infatti, ha affermato che per l’anno 2024-2025, l’azienda subirà un punto di svolta davvero significativo, determinato dal raggiungimento di record fiscali davvero eccezionali.

Se in un primo momento, si potrebbe pensare che tale comunicazione rappresenti solamente un discorso attrattivo per gli investitori, tuttavia il CEO ha deciso di essere ancora più preciso. Prevedendo un ricavo economico, nell’anno 2025, di oltre 8 miliardi di dollari, una cifra considerevole rispetto ai 5,5 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Tuttavia, non sono state rilasciate informazioni più dettagliate a riguardo, per questa ragione, è piuttosto plausibile ipotizzare che tale successo economico possa essere determinato dal rilascio del nuovo capitolo di GTA.

Da sempre uno dei giochi più popolari, attesi ed amati al mondo. A cui, sicuramente, la Take Two deve gran parte dei suoi guadagni.