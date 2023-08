WhatsApp stupisce ancora una volta i suoi milioni di utenti, con due novità davvero straordinarie.

Come risaputo, la piattaforma, sembra non riposare mai.

Continui nuovi gli aggiornamenti e miglioramenti di funzioni vengono comunicati di giorno in giorno, tanto che risulta davvero difficile riuscire a mantenere il passo.

Per fortuna, WhatsApp dispone di un blog ufficiale, ovvero WeBeta info, sul quale pubblica articoli relativi alle ultime novità che dovremmo aspettarci sull’applicazione.

Tuttavia, le due nuove funzioni che sono state aggiunte all’app, e di cui adesso vi parleremo, sono state comunicate dallo stesso Mark Zuckerberg attraverso alcuni post pubblicati sui suoi social.

Ma vediamo in dettaglio in cosa consistono queste due importanti novità.

WhatsApp: aggiorna la tua app per disporre di queste nuove funzioni

Per la prima volta in assoluto WhatsApp offre la possibilità di condividere il proprio schermo con gli altri utenti. Si tratta di una funzione che migliora l’utilizzo della piattaforma soprattutto in ambito business. In quanto, garantisce migliori prestazioni e nuove possibilità di comunicazioni personalizzate, in seguito a videoconferenze lavorative. Ma la condivisione schermo, è una funzione piuttosto interessante anche per uso personale. Pensiamo, per esempio, a tutte le volte in cui si vuole far leggere ad un nostro amico una conversazione che abbiamo avuto con un certo contatto, tradizionalmente ci troveremmo a scattare vari screenshot per poi inviarlo singolarmente, uno per uno, cercando di mantenere l’ordine cronologico. Tutto questo, con la nuova funzione di condivisione non sarà più necessario. Naturalmente stiamo parlando di solo una delle molteplici possibilità di utilizzo che tale aggiornamento può offrire.

La seconda novità, ormai disponibile già da qualche giorno, riguarda la possibilità di registrare ed inviare video messaggi della durata di 60 secondi.

Questi risultano essere una perfetta alternativa ai messaggi vocali, in quanto, consentono alle persone di simulare un tipo di comunicazione che ricorda quella faccia a faccia.

Insomma, WhatsApp non si ferma mai e chissà se al termine di questa settimana non ci ritroveremo a parlare di altre nuove funzioni in arrivo prossimamente