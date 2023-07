WhatsApp annuncia, attraverso il suo blog ufficiale WeBetanfo, l’introduzione di nuove modifiche che sicuramente riusciranno a guadagnarsi l’approvazione degli utenti.

Infatti, il nuovo aggiornamento WhatsApp, disponibile per la versione 2.23.15.9, offre nuove funzioni relative alle immagini di profilo nei gruppi, e nuove caratteristiche e modalità di configurazione dei propri Avatar.

WhatsApp, cosa aspettarsi dia prossimi aggiornamenti

Per quanto riguarda la prima modifica, essa è ancora in fase di elaborazione, infatti è disponibile solamente per un campione di Beta tester selezionati. Sappiamo che, quando veniamo inseriti all’interno di un gruppo Whatsapp, la foto profilo degli utenti che non conosciamo e che non sono presenti della nostra Rubrica è sempre un’icona standard, uguale per tutti. Tuttavia, con la nuova funzione di WhatsApp, tale immagine verrà sostituita dalle iniziali del nome e cognome della persona. In questo modo anche i contatti che non conosciamo possano essere facilmente distinguibili gli uni dagli altri.

Come abbiamo appunto detto, si tratta però di un servizio in fase di implementazione e di cuii non abbiamo ancora informazioni dettagliate per quanto concerne il suo lancio ufficiale.

Nuove opzioni per gli Avatar

Altro invece riguarda la funzione degli Avatar. Come risaputo, WhatsApp offre, da pochissimo, la possibilità di creare un proprio Avatar personalizzato che rappresenti al meglio quelle che sono le nostre caratteristiche fisiche ed estetiche. Ad oggi, tale funzione viene migliorata, consentendo di collegare all’App una nostra fotografia e da qui generare un avatar personalizzato. Inoltre, WhatsApp offre anche una lista di Avatar predefiniti che possiamo semplicemente selezionare in maniera molto più rapida e veloce.

Tale funzione, anch’essa in fase di sperimentazione, sarà resa disponibile per tutti i dispositivi sia iOS che Android.

Disponibile prossimamente, a data ancora da destinarsi, anche la possibilità di animare i propri Avatar. Tuttavia, per ulteriori informazioni, attendiamo gli annunci ufficiali della piattaforma.