Netflix, le proposte per questo weekend non puoi proprio perderle

Il fine settimana è il momento ideale per rilassarsi e immergersi in una nuova serie TV o film. Netflix, con la sua vasta gamma di contenuti, offre sempre qualcosa di nuovo e interessante da guardare. Per il weekend dell’11-13 agosto 2023, ci sono alcune proposte imperdibili che meritano la tua attenzione.

Netflix: i tre titoli che non puoi perdere assolutamente

Painkiller: Questa è una delle serie più attese e discusse dell’anno. Ambientata negli anni ’90, racconta la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. La serie, diretta da Pete Berg e creata dagli stessi autori di Narcos, è basata su eventi reali e offre una visione approfondita dell’epidemia da oppioidi che ha colpito l’America. La storia si concentra sull’OxyContin, un farmaco che ha avuto un impatto devastante sulla vita di molte persone. La serie è tratta dal libro “Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei” di Barry Meier e dall’articolo “The Family That Built an Empire of Pain” del New Yorker.

Heart of Stone: Se sei un fan dei film d’azione, questo è il film che fa per te. Protagonista è Gal Gadot, che interpreta l’agente dei servizi segreti Rachel Stone. Il film è un mix di avventura, azione e intrighi, con Gadot che si trova a combattere contro forze oscure per proteggere ciò che le è più caro.

Le ultime ore di Mario Biondo: Questa docu-serie spagnola è attualmente la più vista in Italia su Netflix. Racconta la storia della misteriosa morte del cameraman siciliano Mario Biondo, trovato impiccato nel suo appartamento di Madrid nel 2013. La serie esplora le indagini, le teorie e le controversie che circondano questo caso, offrendo una visione approfondita di uno dei misteri di cronaca nera più discussi degli ultimi anni in Italia.

Queste sono solo alcune delle opzioni disponibili su Netflix per il prossimo weekend. Che tu sia alla ricerca di una serie drammatica basata su eventi reali, di un film d’azione avvincente o di una docu-serie che esplora un mistero irrisolto, la piattaforma ha qualcosa da offrire per tutti i gusti. Quindi prepara i popcorn, mettiti comodo e goditi un weekend di binge-watching!