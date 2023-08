Netflix, le serie tv eliminate ingiustamente dalla piattaforma

Nel vasto universo delle serie televisive, Netflix ha guadagnato una reputazione per la sua audacia nel presentare contenuti innovativi e spesso rivoluzionari. Tuttavia, non tutte le serie hanno avuto la fortuna di continuare il loro viaggio, nonostante il potenziale e l’apprezzamento del pubblico. Ecco alcune delle opere che, nonostante il loro valore artistico, sono state cancellate prematuramente.

Netflix: i titoli che non meritavano di essere rimossi

Santa Clarita Diet è una di quelle serie che ha sorpreso e divertito il pubblico con la sua miscela unica di commedia e horror. Protagonisti Drew Berrymore e Timothy Olyphant, la serie segue una coppia di agenti immobiliari che si trovano a gestire una situazione inaspettata quando la protagonista diventa uno zombie. Nonostante tre stagioni di successo e una trama avvincente, la serie non ha visto una quarta stagione.

The OA è un altro esempio di una serie che ha polarizzato il pubblico con la sua narrativa onirica. Creata da Brit Marling e Zal Batmanglij, la serie segue Prairie Johnson, una donna che riappare dopo essere stata scomparsa per sette anni. Con una trama che sfida le convenzioni e spinge i confini della narrazione, The OA aveva una visione chiara per cinque stagioni, ma è stata interrotta dopo solo due.

1899, dai creatori di Dark, è una serie che ha esplorato il viaggio di un gruppo di migranti europei verso l’America alla fine del XIX secolo. Con una trama avvolta nel mistero e nel paranormale, la serie ha offerto una visione unica dell’immigrazione e delle sfide che ne derivano. Nonostante il suo potenziale, non ha avuto l’opportunità di continuare oltre la sua prima stagione.

Archive 81 ha offerto una trama avvincente che ha mescolato il paranormale con il mistero. La storia segue un restauratore di pellicole che scopre una serie di registrazioni misteriose che lo portano in un viaggio oscuro e inquietante. Nonostante il suo successo, la serie non ha visto una seconda stagione.

Infine, Bojack Horseman, una delle serie animate più acclamate di Netflix, ha esplorato temi profondi come la depressione, l’addiction e la celebrità attraverso gli occhi di un cavallo antropomorfo. Nonostante sia stata una delle serie più apprezzate della piattaforma, la sua fine è stata annunciata, lasciando i fan desiderosi di più.

Queste cancellazioni, pur comprensibili dal punto di vista del business, hanno lasciato una lacuna nel cuore dei fan. Queste serie, con le loro trame uniche e i loro personaggi memorabili, hanno offerto qualcosa di diverso e hanno spinto i confini della narrazione televisiva. Mentre alcune di queste storie potrebbero non avere una conclusione, il loro impatto e la loro eredità continueranno a vivere nei cuori dei fan.