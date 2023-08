Netflix come risaputo, dispone di un immenso ed infinito catalogo di contenuti tra serieTV, film, documentari, cartoni animati, e molto altro ancora. Tuttavia, tale catalogo è in continuo aggiornamento, Infatti ad ogni nuova aggiunta segue poi una o più cancellazioni. Le cancellazioni dei programmi su Netflix sono tra le notizie più temute tra gli utilizzatori della piattaforma. In quanto l’app giudica aspramente ogni contenuto, il quale se non viene considerato all’altezza, viene poi eliminato e cancellato definitivamente dalla piattaforma, e non disporrà più della possibilità di produrre una stagione successiva.

Welcome to Eden. Dal genere thriller fantascientifico, la serie Netflix non verrà aggiornata per una terza stagione.

Cinque ragazzi, vengono invitati ad una festa segreta su un’isola, in seguito alla sponsorizzazione di una nuova bevanda. Tuttavia, questo apparente Paradiso in cui i giovani credono inizialmente di trovarsi, appare davvero molto diverso. La prima stagione dello show ha avuto abbastanza successo, cosa che però non è stata seguita nella trasmissione del secondo capitolo. Questa situazione ha portato Netflix a prendere l’inevitabile decisione di cancellare definitivamente Welcome to Eden. Seppur la serie sia rimasta con alcune situazioni in sospeso di cui pare che gli spettatori non avranno mai una risposta.

Lockwood & Co. Anche in questo caso parliamo di un genere fantascientifico. La serie è ambientata in un mondo in cui gli spiriti rappresentano una vera e propria minaccia, e gli unici in grado di occuparsi di loro sono alcuni ragazzi con dei straordinari poteri psichici. Tuttavia, fra le numerose aziende che si occupano di questa lotta incessante, Lockwood & Co è l’unica che viene supervisionata esclusivamente da ragazzi, ed in cui non vi è nemmeno un adulto.

Nei confronti di questa serie, se avevano fin da subito grandi aspettative. Tuttavia, lo show sembra sia stato iniziato da un numero considerevole di utenti ma, non da tutti terminata. Impalcato di raggiungimento di un certo livello di visualizzazioni ha spinto Netflix a prendere l’inevitabile decisione di cancellare la serie, dopo appena una stagione.