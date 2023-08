Ormai la realizzazione della prossime versione di Grand Theft Auto, conosciuto anche come GTA è indubbio e ormai le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Nonostante Rockstar Games abbia faticato a mantenere segreti tutti i dettagli sulla data di rilascio, ha avuto un certo successo in questo. Anche se il lancio non dovrebbe essere troppo lontano. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

GTA 6: ecco le ultime indiscrezioni

Secondo l’utente di Twitter, Budz, l’azienda starebbe finendo gli ultimi ritocchi al trailer di presentazione per poterlo lanciare. Questo trailer potrebbe essere lanciato nel mese di novembre 2023 o al massimo dicembre, con la possibilità che l’evento Game Awards di quest’anno possa essere l’occasione per questa première.

Ovviamente verificare le informazioni è impossibile essendo che si tratta solamente di voci. Storicamente però Rockstar non annuncia quasi mai i propri titoli durante gli eventi di gioco. Detto questo è ancora dubbia l’ipotesi che possa aspettare i Game Awards di quest’anno per svelare un titolo così atteso come GTA 6.

Un altro aspetto intrigante della nuova voce è altrettanto incerto. Budz afferma che GTA 6 “arriverà il prossimo anno”, ma successivamente sostiene che il gioco è “a due anni di distanza”. Di solito Rockstar lancia i suoi titoli più importanti due anni dopo l’annuncio ufficiale. Di conseguenza se la società dovesse dare l’annuncio nel corso di quest’anno vedremo arrivare il gioco solo nel 2025. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori informazioni a riguardo.