Truffa assurda RUBA tutti i soldi dai conti di una nota BANCA

La nuova truffa che sta girando in questi giorni avrebbe dell’incredibile. Sebbene tante persone siano ormai abituate a sbugiardare le comunicazioni di questo genere, molti utenti cadono ancora costantemente nella rete del phishing. L’obiettivo dei truffatori in questo caso sarebbe quello di fingersi un famoso gestore e chiedere agli utenti di inserire, sul portale a cui li conducono, tutte le informazioni relative al conto bancario e personali.

Bisogna quindi sempre stare attenti a tutti i link su cui si clicca, soprattutto quando arrivano mediante e-mail o SMS.

Truffa phishing, ecco alcuni suggerimenti per evitare di finirci dentro

Stare attenti al collegamento URL è fondamentale, siccome analizzandolo è possibile subito capire se si può trattare di qualcosa di realmente riconducibile ad una fonte attendibile.

La polizia postale infatti ci tiene a ricordare che non bisogna mai cliccare su link particolari che si nascondono all’interno dei messaggi. C’è solo un modo per essere sicuri di non andare incontro ad una truffa, ovvero quello di entrare direttamente sul sito ufficiale, ad esempio dell’operatore telefonico tirato in ballo nel messaggio, utilizzando i dati del proprio account personale.

Risulta poi importantissimo evitare l’inserimento dei propri dati personali o bancari quando si ricevono dei link tramite SMS, soprattutto quando questi portano poi ad altri siti. Molto spesso si può trattare infatti di veri e propri cloni, anche per quanto riguarda l’interfaccia mostrata. È proprio così che le truffe phishing agiscono, per cui tali aspetti sono fondamentali per evitare di finire all’interno del baratro rappresentato dalla truffa.