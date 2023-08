Netflix, con il suo enorme catalogo di contenuti da serie TV, film, documentari e molto altro ancora, non delude mai. Tuttavia, talvolta risulta davvero difficile tra i numerosissimi titoli, riuscire a scegliere quello che almeno, in apparenza, risulti essere più affine ai nostri gusti.

Netflix, funziona in modo che, ogni volta che guardiamo un programma, la nostra lista di “contenuti consigliati” subisce un aggiornamento. Tuttavia, molto spesso, può capitare di ritrovarsi sempre a leggere gli stessi titoli ed essere completamente ignari della presenza di altri contenuti, magari un po’ diversi da quelli a cui siamo abituati, ma che potrebbero comunque piacerci.

Al fine di rendere la vostra prossima selezione un pochino più semplice, ecco tre serietv da vedere assolutamente, per tutti coloro che cercano qualcosa di leggero e non troppo impegnativo da guardare. Ma che, allo stesso tempo, vi farà affezionare ai personaggi e desiderare di sapere come andrà a finire.

Netflix: Heartstopper, Sex Education e Di nuovo 15 anni

HEARTSTOPPER 2

Una delle storie d’amore più dolci mai viste prima, è sicuramente quella tra Nick e Charlie. La serie è tratta dal romanzo di Alice Oseman, diventato un grande bestseller. Dopo appena 30 giorni dal lancio della prima stagione su Netflix, la serie ha avuto un successo enorme, tanto da far parlare immediatamente della realizzazione di una seconda stagione, attualmente già presente sulla piattaforma. Nick e Charlie sono finalmente fidanzati ufficialmente, tuttavia Nick non ha ancora fatto coming out, ciò porta i due giovani a vivere la loro storia d’amore di nascosto. Fino a quando le cose non cambieranno e nuove importanti situazioni metteranno alla prova la loro relazione. Una serie innovativa, e di una tenerezza incredibile, se non l’avete ancora vista, siate ben certi che Nick e Charlie vi ruberanno il cuore.

SEX EDUCATION 4

Il 21 Settembre 2023 tornerà su Netflix Sex education con la sua quarta ed ultima stagione. Dopo la chiusura della Moordale, i ragazzi saranno costretti a frequentare una nuova scuola in cui sarà particolarmente complicato integrarsi. Tutti gli appassionati della serie, sanno che l’ultima stagione si è conclusa lasciando parecchie situazioni irrisolte. Il triangolo amoroso tra Ruby, Otis e Meave, la rottura tra Eric e Adam, la nascita del nuovo membro della famiglia allargata di Otis. Insomma, ci sarà un bel po’ da vedere e sicuramente sarà davvero triste dire addio ad ognuno di loro.

DI NUOVO 15 ANNI 2

Il 5 Luglio 2023 sul Netflix è ritornato “Di nuovo 15 anni”, nella sua seconda stagione. La serie TV, originaria del Brasile, racconta le vicende della trentenne Anita, che tornata a casa per festeggiare il matrimonio della sorella, si trova, per caso, a viaggiare nel tempo e a ritornare al periodo dei suoi 15 anni. Dopo una confusione iniziale, Anita comprende di poter ritornare nel passato a suo piacimento, e cambiare gli eventi del futuro. Inizia così una vera e propria avventura tra passato e futuro, dove ogni nuova scelta e piccolo cambiamento condurranno, ogni volta, ad un futuro completamente diverso. Si tratta di una commedia davvero leggera e divertente, ma in cui l’amore riveste un ruolo fondamentale.

Probabilmente aggiornata anche per la sua terza stagione,”Di nuovo 15 anni” è già disponibile per la visione.