Il colosso dello streaming DAZN ogni tanto decide di proporre qualche promozione per incentivare i propri utenti ma non solo. A partire dal 26 aprile 2023, in particolare, l’azienda ha deciso di stupire ancora una volta. Sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento al piano DAZN Standard praticamente a metà prezzo per ben quattro mesi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN, nuova promo folle con piano standard a metà prezzo per quattro mesi

La nota azienda DAZN ha deciso di rendere disponibile una nuova promozione. Come già accennato, infatti, con la nuova iniziativa sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a DAZN Standard ad un costo eccezionale. Nello specifico, tutti gli utenti che lo sottoscriveranno dovranno pagare 19,99 euro al mese. L’abbonamento verrà a costare quindi la metà del suo prezzo originale, dato che solitamente ha un prezzo di 39,99 euro al mese.

Il prezzo sarà scontato però per un periodo di tempo limitato, ovvero per quattro mesi. Dopo di che, gli utenti torneranno a pagare normalmente 39,99 euro al mese. Potranno usufruire di questa iniziativa tutti i nuovi clienti di DAZN ma non solo. L’iniziativa è aperta anche a tutti coloro che in passato avevano sottoscritto l’abbonamento e che ora decideranno di riattivarlo.

Gli utenti potranno pagare l’abbonamento in diversi modi, ovvero tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Vi ricordiamo però che si tratta di un’offerta limitata. Secondo quanto comunicato, infatti, questa iniziativa sarà valida soltanto fino al prossimo 1° maggio 2023. Per poter usufruire di questa iniziativa, ricordiamo inoltre che gli interessati dovranno recarsi nell’apposita sezione presente sul sito ufficiale di DAZN.