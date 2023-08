WhatsApp rappresenta la piattaforma di messaggistica istantanea attualmente più sviluppata e popolare al mondo. Non solo per l’efficienza del servizio, ma anche per l’attenzione dimostrata nei confronti dei suoi utenti.

Infatti, ogni giorno, l’app avvalendosi del proprio blog ufficiale, WeBeta info, pubblica costantemente nuovi articoli circa la notizia di eventuali aggiornamenti da installare e nuove funzioni.

A tal proposito, l’ultima novità di WhatsApp riguarda la possibilità di mandare, oltre alle note vocali, dei veri e propri videomessaggio realizzati ed inviati in tempo reale.

Ma cosa sono esattam i videomessaggi?

WhatsApp ed i videomessaggi, la nuova funzione che non sapevo di volere

Proprio come funzionano le note vocali, i video messaggi consentono di registrare dei mini video dalla lunghezza massima di 60 secondi. Si tratta quindi di unire audio ed immagine, per quelle situazioni in cui si cerca una rapidità dei messaggi ma, allo stesso tempo, si vuole mantenere una certa chiarezza di comunicazione. Possibile, non solo attraverso la registrazione della propria voce, ma anche appunto con l’ausilio di un’immagine.

Per registrare ed inviare video messaggi con WhatsApp, basterà semplicemente cliccare sull’icona utilizzata per la registrazione degli audio, e tenere premuto fino a quando non apparirà l’immagine di una piccola videocamera.

Cliccare nuovamente su quest’ultima ed iniziare la registrazione. Ogni videomessaggio non può superare la durata massima di 60 secondi.

Si tratta di un aggiornamento di cui molti non avevano nemmeno pensato, eppure, ad oggi, ne è stato riconosciuto immediatamente la grande utilità.

Non si sa ancora con certezza quando WhatsApp, intenderà predisporre questo nuovo aggiornamento, né se sarà disponibile per chiunque.

Tuttavia, assicuratevi di aver sempre installata l’ultima versione disponibile della piattaforma sul vostro dispositivo, e iniziate a fare le prime prove.

Tuttavia, per informazioni più dettagliate su questo aggiornamento e per altri che la piattaforma intende rendere disponibili in futuro, potete consultare il blog ufficiale WeBetaInfo. Aggiornato h 24.