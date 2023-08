Pannelli solari sull'oceano, la chiave per l'energia infinita

L’innovazione nel campo dell’energia pulita sta prendendo una direzione sorprendente: l’installazione di pannelli solari galleggianti nelle acque equatoriali. Questa idea, sebbene ambiziosa, potrebbe rivoluzionare il modo in cui produciamo energia, superando persino l’attuale produzione di elettricità globale.

Pannelli solari sull’oceano: i benefici sull’ecosistema

La ricerca ha identificato specifiche regioni marine, come l’arcipelago indonesiano e il Golfo di Guinea, come luoghi ideali per l’installazione di questi pannelli. Queste aree, caratterizzate da calma marittima, onde basse e venti deboli, offrono condizioni ottimali per la generazione di energia solare. Ma perché scegliere il mare piuttosto che la terraferma? La risposta risiede nella densità di popolazione di alcune nazioni. Paesi come l’Indonesia e la Nigeria, con spazi limitati sulla terraferma, possono sfruttare i loro vasti e tranquilli mari equatoriali per produrre energia.

In termini numerici, si stima che i pannelli solari installati in queste regioni marine potrebbero generare circa 35.000 TWh (terawattora) all’anno. Tale cifra supera la produzione di elettricità globale, che si attesta attorno ai 30.000 TWh all’anno. L’Indonesia, con una popolazione prevista di 315 milioni di abitanti entro il 2050, ha un potenziale enorme per sfruttare questa tecnologia. Si stima che una superficie di 25.000 km quadrati di pannelli solari galleggianti potrebbe alimentare l’intera economia indonesiana, riducendo contemporaneamente le emissioni di carbonio. Questo obiettivo appare realizzabile, considerando i 140.000 km quadrati di mare calmo disponibili nel paese.

Oltre ai benefici energetici, questa soluzione offre anche vantaggi ambientali. L’adozione di pannelli solari galleggianti ridurrebbe la necessità di utilizzare terreni preziosi per la produzione di energia, preservando così gli ecosistemi terrestri. Inoltre, l’energia solare, essendo rinnovabile, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, combattendo i cambiamenti climatici.

Tuttavia, come ogni innovazione, l’idea dei pannelli solari galleggianti presenta delle sfide. La manutenzione e la resistenza delle strutture in un ambiente marino, le possibili interferenze con le rotte di navigazione e l’impatto sugli ecosistemi marini sono solo alcune delle questioni da affrontare. Nonostante ciò, l’entusiasmo per questa soluzione cresce, e potrebbe rappresentare un passo significativo verso un futuro energetico più sostenibile.