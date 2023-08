Heartstopper, la seconda stagione è approdata su Netflix stupendo tutti

La seconda stagione di “Heartstopper“, la serie tratta dalla graphic novel di Alice Oseman, è pronta per conquistare nuovamente il pubblico di Netflix. La storia romantica tra Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) continua, ampliando il focus anche sugli amici dei protagonisti, ognuno alle prese con momenti intensi della propria adolescenza.

Heartstopper: trama, cast e temi trattati

Le nuove puntate, disponibili dal 3 agosto 2023, seguono l’evoluzione della relazione tra Nick e Charlie, con Nick che cerca di fare coming out tra amici e famiglia. Allo stesso tempo, la serie esplora le vite dei loro amici: Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell) affrontano una crisi, mentre Tao (William Gao) ed Elle (Yasmin Finney) cercano di superare la barriera dell’amicizia. Tra esami, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, i giovani protagonisti navigano le sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

La seconda stagione di “Heartstopper” si distingue per la sua capacità di rappresentare l’amore in tutte le sue forme, in particolare l’amore queer, in modo naturale e senza sovrastrutture. Questo è particolarmente evidente nel modo in cui la serie si rivolge al suo pubblico di riferimento, i giovani, per i quali l’acronimo LGBTQIA+ è una nozione comune e non un’eccezione.

La serie, che è stata confermata per una terza stagione, si distingue anche per la sua semplicità. Le storie dei personaggi colpiscono per la loro immediatezza, raccontando di ragazzi e ragazze che si innamorano, ricevono delusioni, hanno paura di crescere o vogliono cambiare. Tra questi temi, anche il delicato argomento dei disordini alimentari viene affrontato con sensibilità. La seconda stagione di “Heartstopper” è composta da otto episodi di circa 30 minuti ciascuno. Le riprese si sono svolte tra settembre e dicembre 2022 a Burnham, Slough e Windsor, le stesse location della prima stagione, con alcune scene girate anche a Parigi.

Per attivare la visione di “Heartstopper” è necessario avere un abbonamento a Netflix. La piattaforma offre diverse opzioni di abbonamento, a partire da 5,49 euro al mese per l’abbonamento Base con pubblicità, fino a 17,99 euro al mese per l’abbonamento Premium.